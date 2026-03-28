Главное правило мытья окон – не начинать с воды. Об этом пишут "Добрые новости".

Смотрите также Почему в Японии почти не вытирают пыль – там к чистоте относятся не так, как мы

Как правильно помыть окна, чтобы не было разводов?

Если намочить пыль, она превратится в грязную массу, которую потом сложно оттереть.

Поэтому сперва сделайте сухую уборку: возьмите салфетку из микрофибры и протрите все поверхности. Начинайте с внутренней части стекла и рам, далее переходите к подоконнику.

Затем откройте окно, очистите рамы по периметру, внешнюю сторону и отлив. Грязь в узких щелях удобно убрать щеточкой или пылесосом.

После этого переходите к мытью.

Самый простой раствор: 1 столовая ложка жидкого хозяйственного мыла на 5 литров теплой воды. Он хорошо удаляет пыль, жир и следы от рук.

Протрите окно мягкой губкой или микрофиброй, двигаясь в том же порядке, что и во время сухой очистки. Этот раствор также поможет убрать потемнения на резинках и следы на пластике.

Если есть плесень, обработайте резинки перекисью водорода, оставьте на пол часа и почистите щеткой.

Для идеального блеска приготовьте простой спрей: стакан чистой воды и столовая ложка уксуса. Нанесите его на стекло и вытрите специальной салфеткой без ворса.

Не забудьте и о москитной сетке – она накапливает много пыли. Помойте ее в ванной с мылом и смойте душем.

Итак, секрет чистых окон прост: сначала сухая уборка, потом мытье мыльным раствором и в завершение – полировка стекла.

Перед тем, как мыть окна, их надо протереть сухой тряпкой / Фото Pexels

Как избежать разводов на окнах: лайфхак от профессионала

Профессиональный мойщик окон Кирон Фошер поделился простым секретом, как избежать разводов во время весенней уборки. Об этом пишет The Sun.

По словам эксперта, главная ошибка – мыть окна под прямым солнцем. Вода высыхает слишком быстро, и на стекле остаются следы. Лучше всего выбирать пасмурный день.

Также он советует использовать минимум средств – достаточно лишь капли жидкости для мытья посуды. Избыток мыла или грязная тряпка часто и является причиной разводов.

Для лучшего результата следует пользоваться скребком для стекла и вытирать его после каждого движения.

Как отмыть старый жир на кухонных шкафах?