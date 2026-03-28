Главное правило мытья окон – не начинать с воды. Об этом пишут "Добрые новости".
Как правильно помыть окна, чтобы не было разводов?
Если намочить пыль, она превратится в грязную массу, которую потом сложно оттереть.
Поэтому сперва сделайте сухую уборку: возьмите салфетку из микрофибры и протрите все поверхности. Начинайте с внутренней части стекла и рам, далее переходите к подоконнику.
Затем откройте окно, очистите рамы по периметру, внешнюю сторону и отлив. Грязь в узких щелях удобно убрать щеточкой или пылесосом.
После этого переходите к мытью.
Самый простой раствор: 1 столовая ложка жидкого хозяйственного мыла на 5 литров теплой воды. Он хорошо удаляет пыль, жир и следы от рук.
Протрите окно мягкой губкой или микрофиброй, двигаясь в том же порядке, что и во время сухой очистки. Этот раствор также поможет убрать потемнения на резинках и следы на пластике.
Если есть плесень, обработайте резинки перекисью водорода, оставьте на пол часа и почистите щеткой.
Для идеального блеска приготовьте простой спрей: стакан чистой воды и столовая ложка уксуса. Нанесите его на стекло и вытрите специальной салфеткой без ворса.
Не забудьте и о москитной сетке – она накапливает много пыли. Помойте ее в ванной с мылом и смойте душем.
Итак, секрет чистых окон прост: сначала сухая уборка, потом мытье мыльным раствором и в завершение – полировка стекла.
Перед тем, как мыть окна, их надо протереть сухой тряпкой / Фото Pexels
Как избежать разводов на окнах: лайфхак от профессионала
Профессиональный мойщик окон Кирон Фошер поделился простым секретом, как избежать разводов во время весенней уборки. Об этом пишет The Sun.
По словам эксперта, главная ошибка – мыть окна под прямым солнцем. Вода высыхает слишком быстро, и на стекле остаются следы. Лучше всего выбирать пасмурный день.
Также он советует использовать минимум средств – достаточно лишь капли жидкости для мытья посуды. Избыток мыла или грязная тряпка часто и является причиной разводов.
Для лучшего результата следует пользоваться скребком для стекла и вытирать его после каждого движения.
Как отмыть старый жир на кухонных шкафах?
Жир и липкий налет на кухонных шкафах - распространенная проблема – распространенная проблема. Но убрать его можно просто: поможет обычное масло.
Нанесите немного масла на тряпку и протрите загрязнение – старый жир размягчится и легко сотрется.
После этого обязательно пройдитесь мыльным раствором, чтобы убрать остатки грязи и липкость.
По желанию можно добавить немного соды для лучшего эффекта или лимонного сока – для свежего запаха.