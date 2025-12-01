Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Chowhound.

В чем заключается лайфхак?

Одно из лучших применений масла – очистки липких остатков, которые не поддаются воде или обычным спреям. Нанесите небольшое количество масла на ткань и протрите ею жир, и вы заметите, как клейкая текстура буквально "растворяется" на глазах.

Логика проста: остатки на шкафах – это окисленный жир, который накапливался неделями или месяцами. Свежее масло регидратирует старый слой и разрыхляет его, делая возможным легкое удаление. После этого достаточно протереть поверхность мыльным раствором, чтобы избавиться от остатков масла и избежать липкости.



Как отмыть старый жир на кухонных шкафах / Фото Unsplash

Почему это работает?

Food Republic пишет, что любое кулинарное масло для жарки на слабом огне подходит благодаря однородной консистенции и легкому аромату. Достаточно немного масла, чтобы справиться с большим загрязнением.

Для эффекта можно добавить пищевую соду – она придает легкую абразивность и помогает удалить жир еще быстрее. Для большего комфорта и гигиены используйте свежую ткань и следите, чтобы масло не скапливалось в углах.

Интересно! Можно добавить лимонный сок, чтобы придать шкафам свежий аромат. Трюк работает не только на шкафах, но и на вытяжках или других кухонных поверхностях. Это безопасный метод, который помогает избежать агрессивной химии, особенно на старых или деликатных покрытиях.

Этот простой лайфхак доказывает, что для блестящих кухонных шкафов иногда не нужны дорогие средства – лишь немного масла и правильная техника протирания.

