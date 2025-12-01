Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Chowhound.

У чому полягає лайфхак?

Одне з найкращих застосувань олії – очищення липких залишків, які не піддаються воді чи звичайним спреям. Нанесіть невелику кількість олії на тканину та протріть нею жир, і ви помітите, як клейка текстура буквально "розчиняється" на очах.

Логіка проста: залишки на шафах – це окислений жир, який накопичувався тижнями або місяцями. Свіжа олія регідратує старий шар і розпушує його, роблячи можливим легке видалення. Після цього достатньо протерти поверхню мильним розчином, щоб позбутися залишків олії та уникнути липкості.



Як відмити старий жир на кухонних шафах / Фото Unsplash

Чому це працює?

Food Republic пише, що будь-яка кулінарна олія для смаження на слабкому вогні підходить завдяки однорідній консистенції та легкому аромату. Достатньо трохи олії, щоб впоратися з великим забрудненням.

Для ефекту можна додати харчову соду – вона надає легку абразивність і допомагає видалити жир ще швидше. Для більшого комфорту і гігієни використовуйте свіжу тканину та слідкуйте, щоб олія не накопичувалася в кутах.

Цікаво! Можна додати лимонний сік, щоб надати шафам свіжого аромату. Трюк працює не лише на шафах, але й на витяжках чи інших кухонних поверхнях. Це безпечний метод, який допомагає уникнути агресивної хімії, особливо на старих або делікатних покриттях.

Цей простий лайфхак доводить, що для блискучих кухонних шаф іноді не потрібні дорогі засоби – лише трохи олії і правильна техніка протирання.

