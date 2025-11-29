Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на decluttering mom.

На щастя, більшість таких елементів можна оновити без великого ремонту та значних витрат.

Які деталі видають "вік" вашої ванни?

Килимове покриття від стіни до стіни

Якщо підлога у вашій ванній досі вкрита суцільним килимом, це майже точно ознака інтер'єру з минулого. Такий формат був популярним кілька десятиліть тому, але він надзвичайно непрактичний: у вологому середовищі килим швидко накопичує грибок, неприємний запах і потребує складного догляду.

Щоб не втратити комфорт, можна перейти на сучасні килимки для ванної – ті, що легко знімаються, перуться та швидко сохнуть. Це дозволить зберегти затишок, але уникнути проблем зі здоров'ям та гігієною.



Який килим у ванній виглядає сучасно / Фото Pinterest

Пастельні раковини

М'ятні, рожеві чи блакитні раковини свого часу були абсолютним трендом – але сьогодні нерідко роблять ванну кімнату "ретро" не в найкращому сенсі. Водночас пастель справді повертається в моду, але вже у поєднанні з лаконічними формами та мінімалістичною сантехнікою.

Якщо вам подобається вінтажний стиль, можна не позбуватися старої раковини – достатньо оточити її сучасними деталями: змішувачем нового дизайну, нейтральною плиткою чи трендовими світильниками.



Пастельні раковини виглядають застарілими / Фото Pinterest

Хромовані чи дуже блискучі металеві змішувачі

Як пише House Beautiful, хром, дешеві блискучі метали або "жовта" латунь (яка з часом темніє) – це той стиль, що колись був масовим, але сьогодні часто видає застарілість. Сучасні тренди віддають перевагу матовим або благородним металам, "старої латуні", міді чи більш стриманим сантехнічним рішенням.



Такі крани виглядають не модними / Фото Pinterest

