Які відтінки будуть у тренді наступного року – розкаже 24 Канал з посиланням на AOL.

Білі кухні варто залишити у минулому?

Експерти з інтер'єрного дизайну зазначають, що повністю білі кухні офіційно вийшли з моди. Люди відходять від класичних нейтральних кольорів і віддають перевагу теплішим та сміливішим відтінкам, які оживляють простір і додають йому характеру.

Які відтінки будуть у тренді наступного року?

Серед найбільш популярних кольорів називають ніжний персиковий та теракотовий. Вони гармонійно поєднують теплоту та м'якість, створюючи затишну атмосферу, не перевантажуючи кухню.

Ці відтінки чудово підходять для тих, хто хоче освіжити інтер'єр, надати йому характеру і зробити кухню справжнім центром дому.

Які кухні будуть у моді у 2026 році / Фото Pinterest

Чому це працює?

Як пише Roccia, персикові та теракотові тони допомагають підкреслити привабливість кухонного простору та зробити його більш "живим". Вони ідеально вписуються в сучасні тенденції дизайну, де домінують заспокійливі і природні відтінки, що роблять приміщення комфортним для тривалого перебування.

Як не прогадати з кольором стін?

Раніше ми писали, що є лайфхак для вибору кольору стін. Він полягає в тому, щоб піднести руку до зразка фарби, щоб нейтралізувати оптичну ілюзію від білої стіни. Ефект Безольда пояснює, як колір може змінюватися залежно від оточуючих відтінків, і нейтральний тон шкіри допомагає уникнути цього спотворення.