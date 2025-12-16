Електрики попереджають: деякі пристрої варто обов'язково від'єднувати від мережі, щоб уникнути поломок і пожеж. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Leravi.

Яку техніку обов'язково слід вимикати з розетки?

Телевізори та комп'ютери

Сучасна електроніка дуже чутлива до перепадів напруги. Навіть короткий імпульс може пошкодити плату живлення або екран. Особливо вразливі телевізори з великими діагоналями, стаціонарні комп'ютери та ігрові консолі.

Холодильники та кондиціонери

Пристрої з компресорами найчастіше страждають під час раптового відновлення електропостачання. Якщо напруга подається нестабільно, компресор може перегоріти, а ремонт обійдеться у значну суму.

Мікрохвильові печі, бойлери та електрочайники

Техніка з нагрівальними елементами також перебуває у зоні ризику. Стрибки напруги можуть спричинити перегрів, пошкодження контактів або навіть коротке замикання.



Як захистити техніку?

Фахівці компанії Eaton, що спеціалізується на системах електроживлення, радять дотримуватися кількох простих правил.

Вимикайте прилади з розетки під час планових або аварійних відключень. Це стосується не лише комп'ютерів і телевізорів, а й холодильників, мікрохвильових печей, бойлерів та кондиціонерів. Навіть короткочасний стрибок напруги може пошкодити плату живлення, нагрівальні елементи або компресор, що обійдеться дорого у ремонті. Використовуйте мережеві фільтри або стабілізатори напруги, які поглинають перепади електрики і забезпечують безпечне живлення для електроніки. Стабілізатор особливо корисний для пристроїв із чутливими платами, таких як комп'ютери, телевізори або ігрові консолі, а мережевий фільтр допомагає захистити техніку від короткочасних імпульсів. Не вмикайте всю техніку одночасно після відновлення електропостачання. Краще робити це поступово: спочатку увімкнути критично важливі пристрої, а потім інші, менш чутливі прилади. Це не лише знижує навантаження на мережу, а й зменшує ризик повторних перепадів напруги та пошкоджень техніки.

Чому стабілізатор напруги має бути вдома у кожного?

Раніше ми писали, що стабілізатор напруги захищає побутову техніку від пошкоджень, які можуть викликати коливання напруги. Зарядні станції слід розміщувати в сухих місцях, уникати перепадів температури та прямих сонячних променів.