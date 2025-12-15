Всі крапки над "і" розставили у блозі Martha Stewart, передає 24 Канал.

Чому повне вимкнення не завжди безпечне?

Повне вимкнення опалення у холодну пору року може мати неочікувані наслідки.

Це ризик замерзання труб, особливо в старих будинках або у квартирах із неізольованими системами опалення. Замерзлі труби можуть лопнути, що призведе до серйозних пошкоджень і великих витрат на ремонт. При зниженні температури до рівня нижче 10 градусів у приміщенні починає накопичуватися волога, що створює ідеальні умови для появи цвілі та грибка. Після повного охолодження приміщення система опалення витратить більше енергії та часу на повторний прогрів, що може зменшити ефект економії.



Чи варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає / Фото Africa Images

Що радять експерти?

Більшість фахівців з енергоефективності радять не вимикати опалення повністю, а лише знижувати температуру на кілька градусів. Наприклад, оптимальним вважається зниження на 7 – 10 градусів від звичайного комфортного рівня. Це дозволяє зберігати тепло у будинку, уникнути пошкодження труб і при цьому економити енергію.

Також можна скористатися "розумними" термостатами або таймерами, які включають опалення лише перед поверненням власників додому. Таким чином ви економите на опаленні, не створюючи ризиків для безпеки та стану будинку.

Цікаво! Очищення повітроводів і фільтрів, заміна старих вікон та використання штор допомагають зменшити втрати тепла, зазначає Real Simple. Крім того, зниження температури термостата на 8 годин щодня та застосування зволожувача повітря можуть скоротити річні витрати на електроенергію до 10%.

