Названо 12 найпоширеніших пристроїв, від'єднання яких від розеток допоможе значно зекономити кошти, передає 24 Канал із посиланням на Indestata.

Які прилади треба вимикати з розетки?

Зарядні пристрої

Зарядки для телефонів, ноутбуків і планшетів споживають електроенергію навіть тоді, коли до них не під'єднаний пристрій. Такий постійний, хоч і невеликий, відбір енергії з часом накопичується.

Телевізор

Сучасні телевізори, особливо смарт-ТВ, споживають помітну кількість електроенергії навіть у вимкненому стані. Вони залишаються в режимі очікування, щоб приймати сигнали з пульта та оновлювати програмне забезпечення.

Комп'ютерна техніка

Настільні комп'ютери, монітори та периферійні пристрої – принтери, сканери тощо – можуть споживати електроенергію навіть у вимкненому стані. Найпростіший спосіб уникнути цього – від'єднувати їх наприкінці дня або використовувати "розумний" подовжувач для ефективного керування споживанням.

Кухонна техніка

Невеликі кухонні прилади – мікрохвильові печі, кавоварки, тостери – не потребують постійного підключення до мережі. Часто вони мають годинники або режим очікування, які споживають електроенергію. Від'єднуйте їх після використання або користуйтеся подовжувачем, щоб вимикати кілька приладів одночасно.

Розважальні системи

Домашні розважальні системи, зокрема DVD-програвачі, ігрові консолі та стереосистеми, активно споживають електроенергію навіть без використання.

Кабельні приставки

Кабельні приставки, особливо з функцією запису (DVR), є одними з найбільших споживачів електроенергії серед домашньої електроніки. Вони працюють постійно, щоб підтримувати програмні гіди та записувати передачі.

Декоративне освітлення

Декоративні елементи – гірлянди або електричні свічки – часто залишають підключеними надовго заради зручності чи естетики. Водночас вони можуть споживати чимало електроенергії. Використовуйте їх лише за потреби або обирайте сонячні чи батарейні альтернативи.

Обігрівачі

Електричні обігрівачі надзвичайно енергоємні. Хоча з міркувань безпеки їх і так не варто залишати без нагляду, обов'язково від'єднуйте їх, коли вони не використовуються. Це також стосується переносних кондиціонерів.

Пральні та сушильні машини

Навіть у неробочому стані старі моделі пральних і сушильних машин можуть споживати "фантомну" електроенергію.

Інструменти в гаражі

Електроінструменти та інше обладнання, що зберігається в гаражі чи сараї – дрилі, пили, садова техніка – слід від'єднувати, коли вони не використовуються.

Прилади у ванній кімнаті

Поширені прилади для ванної – фени, випрямлячі для волосся, електробритви – можуть споживати електроенергію навіть у вимкненому стані.

Нічники

Нічники зазвичай залишають увімкненими на тривалий час, особливо в домівках із дітьми. Перехід на моделі з датчиком руху або від'єднання їх удень допоможе зекономити електроенергію та зменшити рахунки.

Як пише видання RACV, близько 40% усієї споживаної енергії вдома припадає на опалення й кондиціонування.

Серед причин високого споживання:

застарілі або неефективні системи;

обігрів чи охолодження всього будинку замість окремих кімнат;

надто висока або низька температура;

погана ізоляція, протяги, одинарні вікна.

Який кухонний прилад непомітно збільшує рахунки за електроенергію?

Електричний чайник, який є майже на кожній кухні, може непомітно підвищувати рахунки за світло. Його часто вмикають багато разів на день, не замислюючись про витрати електроенергії. За даними організації Which, чайник – один із найбільш енергоємних побутових приладів.

За одне кип'ятіння він споживає близько 3000 Вт, що значно більше, ніж холодильник. Це пояснюється потужним нагрівальним елементом і втратами тепла. Щоб зменшити витрати, радять кип'ятити лише потрібну кількість води та регулярно очищати чайник від накипу. Також енергоефективні моделі можуть споживати до 20% менше електроенергії, довше зберігаючи воду гарячою й зменшуючи кількість повторних кип'ятінь.