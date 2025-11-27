Жінка поділилася результатом перевтілення у соцмережі. Відео набрало 2,2 мільйона переглядів, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що тепер із кімнатною, яку намагалися зробити вінтажною?

У тексті над роликом авторка висловила своє розчарування. Жінка зізналася, що прагнула, аби кімната набула вінтажного вигляду, натомість тепер вона створює враження, ніби її декорувала просто стара людина.

У кімнаті – тьмяна дерев'яна шафа й комод, до яких притулена велика мапа світу.

Вікно прикрашене білими мереживними фіранками, а на дерев'яній тумбі стоять рослина та лампа у вінтажному стилі. Над нею висить картина з гірським пейзажем – усі елементи, які, ймовірно, мали створити старовинну атмосферу, але в підсумку все вийшло більш "бабусиним", ніж антикварним.

Який вигляд має кімната після перевітлення: дивіться відео

Користувачі мережі засипали порадами, як повернути кімнаті задуманий стиль dark academia. Один із користувачів, basedsuccuboi, порадив повністю прибрати мереживо, адже саме воно створює "бабусин" ефект. Він рекомендує замінити фіранки на темний оксамит у відтінках червоного, зеленого чи чорного, додати олійні картини в позолочених рамах або гобелени й запевняє, що ситуацію ще можна виправити.

Інший коментатор, Nether, порадив зробити інтер'єр темнішим – зокрема поклеїти шпалери та замінити фіранки.

Дехто звернув увагу на меблі. За словами однієї з користувачо, вони мають вигляд неякісних репродукцій, тому й не створюють бажаного ефекту.

Інші коментатори радили змінити стіни й текстиль. GinaPlux порадила позбутися дрібного декору, зокрема білої серветки та фіранок, перефарбувати стіни й додати килим. Багато хто зосередився і на освітленні. soupfullostars написав, що саме світло псує атмосферу, й порадив додати теплі лампи, гірлянди та уникати "верхнього" світла.

Довідка: Стиль dark academia – це естетика, натхненна атмосферою старих університетів, бібліотек і класичної літератури, яка поєднує інтелектуальність, таємничість і трохи меланхолії. Для нього характерні темні глибокі кольори – бордовий, темно-зелений, коричневий, чорний і графітовий. У такому інтер'єрі часто використовують вінтажні меблі, дерев'яні книжкові шафи, свічники, глобуси, старі картини та карти світу. Текстиль включає оксамит, вовну, твід, пледи та важкі штори, а декор – книги, рукописи, чернильниці, друкарські машинки, скульптури і кераміку. Освітлення зазвичай тепле і приглушене, від настільних ламп до торшерів, без яскравого верхнього світла.

Які вінтажні тренди в дизайні інтер'єру зараз у моді?

Як пише Martha Stewart, вінтажний декор стрімко повертається в моду: його використовують і професійні дизайнери, і любителі, щоб додати оселі індивідуальності. Дизайнери назвали сім вінтажних трендів, що нині найпопулярніші.

Скляні акценти . Вінтажне й ручне художнє скло знову в центрі уваги: підвісні світильники, ребристі або матові фасади шаф і яскраві вази. Дизайнери кажуть, що скляні деталі працюють як "прикраси інтер'єру" – вони ловлять світло і додають простору глибини.

. Вінтажне й ручне художнє скло знову в центрі уваги: підвісні світильники, ребристі або матові фасади шаф і яскраві вази. Дизайнери кажуть, що скляні деталі працюють як "прикраси інтер'єру" – вони ловлять світло і додають простору глибини. Вінтажні тарілки на стіні . Тарілки як декор повертаються. Це недорого і дає змогу створити цікаву галерею або доповнити стіну іншими артоб'єктами.

. Тарілки як декор повертаються. Це недорого і дає змогу створити цікаву галерею або доповнити стіну іншими артоб'єктами. Арт-деко . Після років мінімалізму люди знову хочуть сміливої геометрії, блиску та виразних форм. Популярні теплі метали, лаковані поверхні та скульптурні світильники.

. Після років мінімалізму люди знову хочуть сміливої геометрії, блиску та виразних форм. Популярні теплі метали, лаковані поверхні та скульптурні світильники. Натуральне дерево без фарби . Замість фарбування старі дерев'яні меблі тепер очищають і тонують, щоб зберегти природну фактуру й вінтажний вигляд.

. Замість фарбування старі дерев'яні меблі тепер очищають і тонують, щоб зберегти природну фактуру й вінтажний вигляд. Натуральний камінь . У тренді камінь із "європейським старовинним" відчуттям – прожилки, потертості, природна текстура. Це можуть бути раковини з різьбленого каменю, облицювання каміна чи шахові підлоги з мармуру й вапняку.

. У тренді камінь із "європейським старовинним" відчуттям – прожилки, потертості, природна текстура. Це можуть бути раковини з різьбленого каменю, облицювання каміна чи шахові підлоги з мармуру й вапняку. Хвилясті, плавні форми . М'які лінії меблів – вигнуті дивани, столики з округлими краями, "хвилясті" силуети. Вони роблять простір більш дружнім і водночас стильним. Особливо популярні оббиті м'якими фактурними тканинами.

. М'які лінії меблів – вигнуті дивани, столики з округлими краями, "хвилясті" силуети. Вони роблять простір більш дружнім і водночас стильним. Особливо популярні оббиті м'якими фактурними тканинами. Текстиль із яскравими візерунками. Після років домінування букле люди знову тягнуться до сміливіших принтів і фактур, щоб оживити інтер'єр.

