Незвичним лайфхаком поділилася українка з ніком @aqua_zoo_likhachova у Threads, передає 24 Канал.

В одному з житлових будинків України сталася ситуація, яка перетворила звичайний літній лайфхак на несподіваний засіб безпеки від російських обстрілів. Звісно, від прямого влучання цей лайфхак не збереже, але з легкістю замінить бронеплівку.

Мешканка багатоповерхівки зізналася: ще влітку її мама приклеїла тюль до вікон на крохмальний розчин, щоб сонце не псувало її улюблені вазони. Але цей побутовий прийом раптово проявив себе зовсім з іншого боку. Коли у сусідньому будинку стався вибух, ударна хвиля вибила вікна в усіх квартирах поруч.

Натомість в її мами скло тріснуло, але не розлетілося всередину. Його стримала саме тюль, зафіксована на крохмальному розчині, працюючи майже як бронеплівка.



Скло тріснуло, але не розлетілося / Фото з Threads

Як працює лайфхак?

За словами господині, технологія максимально проста й бюджетна:

Розчин

На 1 літр води – 1 столова ложка крохмалю. Суміш потрібно довести до кипіння, дочекатися загустіння та охолодити до теплого стану.

Підготовка тюлю

Вирізати тканину по розміру скла й замочити у розчині.

Фіксація

Кухонною губкою нанести розчин на віконне скло та приклеїти тюль.

Як захистити оселю від вибухової хвилі?

Як радить Новокаховська міська військова адміністрація, закрийте штори, ролети або повісьте щільну тканину. Хоч це і не дає повного захисту, щільна тканина або ролети зменшують силу удару та можуть частково затримати дрібні уламки.

Прикріпіть скло або засклення зсередини – стрічкою, скотчем або спеціальною плівкою. Хоч традиційне заклеювання "хрест-навхрест" не завжди дає хороший ефект, деякі методи утримують уламки при пошкодженні скла, зменшуючи ризик поранень.

Не нехтуйте підвалом або спеціальним укриттям, якщо є така можливість. Найбезпечніше – якнайдалі від зовнішніх стін і вікон, де ударна хвиля та уламки мають мінімальний шанс потрапити всередину.

Під ранок 19 листопада Росія масовано атакувала Тернопіль ракетами та дронами. Декілька ворожих цілей цілеспрямовано влучили у багатоповерхівки, спричинивши пожежі та руйнування. Унаслідок цієї атаки загинуло 34 людини.