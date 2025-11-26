Незвичним лайфхаком поділилася українка з ніком @aqua_zoo_likhachova у Threads, передає 24 Канал.
В одному з житлових будинків України сталася ситуація, яка перетворила звичайний літній лайфхак на несподіваний засіб безпеки від російських обстрілів. Звісно, від прямого влучання цей лайфхак не збереже, але з легкістю замінить бронеплівку.
Мешканка багатоповерхівки зізналася: ще влітку її мама приклеїла тюль до вікон на крохмальний розчин, щоб сонце не псувало її улюблені вазони. Але цей побутовий прийом раптово проявив себе зовсім з іншого боку. Коли у сусідньому будинку стався вибух, ударна хвиля вибила вікна в усіх квартирах поруч.
Натомість в її мами скло тріснуло, але не розлетілося всередину. Його стримала саме тюль, зафіксована на крохмальному розчині, працюючи майже як бронеплівка.
Як працює лайфхак?
За словами господині, технологія максимально проста й бюджетна:
- Розчин
На 1 літр води – 1 столова ложка крохмалю. Суміш потрібно довести до кипіння, дочекатися загустіння та охолодити до теплого стану.
- Підготовка тюлю
Вирізати тканину по розміру скла й замочити у розчині.
- Фіксація
Кухонною губкою нанести розчин на віконне скло та приклеїти тюль.
Як захистити оселю від вибухової хвилі?
- Як радить Новокаховська міська військова адміністрація, закрийте штори, ролети або повісьте щільну тканину. Хоч це і не дає повного захисту, щільна тканина або ролети зменшують силу удару та можуть частково затримати дрібні уламки.
- Прикріпіть скло або засклення зсередини – стрічкою, скотчем або спеціальною плівкою. Хоч традиційне заклеювання "хрест-навхрест" не завжди дає хороший ефект, деякі методи утримують уламки при пошкодженні скла, зменшуючи ризик поранень.
- Не нехтуйте підвалом або спеціальним укриттям, якщо є така можливість. Найбезпечніше – якнайдалі від зовнішніх стін і вікон, де ударна хвиля та уламки мають мінімальний шанс потрапити всередину.
Під ранок 19 листопада Росія масовано атакувала Тернопіль ракетами та дронами. Декілька ворожих цілей цілеспрямовано влучили у багатоповерхівки, спричинивши пожежі та руйнування. Унаслідок цієї атаки загинуло 34 людини.