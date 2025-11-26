Жінка розповіла, що пережила під час російського удару, а також як оговтується після атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет Суспільного.

До теми Їх вбила Росія: у Тернополі поховали 18-річного Тараса Гнатюка та його бабусю Лідію Багрій

Як Тетяна Хабібулліна пережила російську атаку на Тернопіль?

Тетяна Хабібулліна одна з жителів 9-поверхового будинку на вулиці 15-го квітня в Тернополі, яким вдалося врятуватися після прильоту. Жінка – переселенка з Дніпропетровської області, яка переїхала до Тернополя, щоб не було чутно вибухів.

Квартира Тетяни розташована на другому поверсі будинку. Внаслідок пожежі всі речі згоріли. Жінка розповідає, температура вогню була настільки високою, що покрутило навіть залізне ліжко, яке стояло в кімнаті.

У помешканні вона була разом з восьмирічною дочкою Софією, чоловіком і мамою. Усі вони хотіли спуститися в укриття, однак не встигли, бо пролунав вибух.

Я допиваю каву, тільки піднімаюся зі стільця і тут приліт. Удар такий з вікна, мене відкидає вбік, і на холодильник. Я падаю на живіт, я піднімаюся, в мене все в крові,

– зазначила жінка.

Спочатку у квартирі загорілася кімната дитини. Чоловік жінки забіг та дістав дівчинку з вогню.

"Там вогонь був страшний. Чоловік забирає малечу з вогню, ставить її біля дверей і кричить: "Виходьте". Дуже смерділо газом уже. Ми не могли вийти, вибивали молотком двері, але це не допомагало. Чоловік плакав, кричав, щоб відходити, і потім просто собою почав вибивати двері, ногами з розбігу, своїм тілом", – згадує жінка.

Коли Тетяна з чоловіком та донькою вибігали на сходовий майданчик, то чули, як біля будинку вибухали автівки. На вулиці, за словами жінки, було багато загиблих, а також пожежа у сусідньому садочку.

Сам чоловік Тетяни відразу після атаки пішов рятувати інших людей, але не повернувся. З донькою та мамою жінки все гаразд, а з чоловіком та його братом не можуть вийти на зв'язок.

Нині жінка під наглядом медиків в обласній лікарні. З її тіла витягли багато уламків. Також лікарі діагностували струс мозку та контузію.

Станом на 25 листопада, у лікарнях Тернополя перебуває 41 постраждалий від ворожої атаки 19 листопада.

Що відомо про російську атаку на Тернопіль 19 листопада?