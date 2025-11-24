Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "20 хвилин".

Як пройшло прощання із Тарасом Гнатюком та Лідією Багрій?

Провести в останню путь Тараса та його бабусю прийшли родина, близькі та знайомі.

Квартира загиблих була на 9 поверсі атакованого багатоквартирного будинку на вулиці Стуса.

На момент обстрілу усередині перебували лише пенсіонерка зі своїм онуком.

Тіло хлопця дістали з-під завалів на другу добу.

Ця страшна подія забрала молоде життя, сповнене мрій та планів. Важко усвідомлювати, що унаслідок підступного удару обірвалося життя молодої людини, яка тільки починала свій життєвий шлях,

– написали у Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій та торгівлі, де навчався Тарас.

Прощання із Тарасом Гнатюком та Лідією Багрій / Фото "20 хвилин"

Що відомо про жертв атаки?