Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".

Хто зник безвісти після удару по Тернополю?

В місті зниклими безвісти після російської атаки є 6 людей, серед них дитина.

Місцеві журналісти попросили коментар в ОВА. Заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух сказав: поки не ясно, за якою саме адресою зникли люди. Повного списку не надають ні в ОВА, ні в поліції.

У нас є припущення, що під час огляду будинку можуть бути знайдені рештки шести людей, які наразі вважаються безвісти зниклими. Маємо надію, що робота слідчих дасть результат, щоб загиблі були належним чином поховані,

– сказав чиновник.

Втім, він не виключив того, що не вдасться знайти рештки всіх безвісти зниклих тернополян.

Руйнування могло спричинити смерть, але температура та влучання ракети могли знищити навіть фрагменти тіл. Слідство має класифікувати стан зниклих безвісти, і вони можуть бути визнані загиблими без знаходження решток тіл,

– пояснив Тарас Пастух.

Зверніть увагу! В Тернопільській ОВА наголосили: влучання на вулицях Стуса та 15 Квітня, де перебувало багато людей, не були випадковими. Росіяни цілком свідомо обрали ці локації, щоб не дати приборкати пожежу на промисловому об'єкті, куди вони також влучили.

Скільки людей загинуло в Тернополі?

На ранок 23 листопада ідентифікували 33 загиблих, роботи зі встановлення однієї особи тривають. Попередньо, це чоловік.

У коментарі Суспільному Тарас Пастух заявив: на Стуса, 8, загинули не тільки ті люди, які мешкали в цьому будинку, а й ті, які йшли повз нього до бомбосховища. Таких 4.

Також посадовець деталізував: зниклими безвісти вважають двох чоловіків, трьох жінок і одну дитину.

Будинок на Стуса, 8, демонтують. Там була 51 квартира.

А от у багатоповерхівку на 15 квітня, 31, ракета не влучила безпосередньо.

Вибухотехніки зараз пробують встановити, чи це був окремий боєприпас, чи як це відбулося. Наскільки ми припускаємо, внаслідок попадання в двір вибило вікна, після чого, скоріш за все, відбулося розпилення. Чи це паливо ракети, чи щось інше. Воно потрапило в два під'їзди. І люди згорали заживо. Крім цього декілька людей, які були поряд з цим будинком, також згоріли,

– розповів Тарас Пастух.

У ДСНС написали, що в одній з багатоповерхівок рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали 4 доби, їх виконували у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5 – 6 поверхів. Були залучені підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи.

Вдалося врятувати 46 людей, з них 7 дітей.