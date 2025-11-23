Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

Кто пропал без вести после удара по Тернополю?

В городе пропавшими без вести после российской атаки числятся 6 человек, среди них ребенок.

Местные журналисты попросили комментарий в ОВА. Заместитель начальника Тернопольской ОВА Тарас Пастух сказал: пока не ясно, по какому именно адресу пропали люди. Полного списка не предоставляют ни в ОВА, ни в полиции.

У нас есть предположение, что при осмотре дома могут быть найдены останки шести человек, которые сейчас считаются без вести пропавшими. Надеемся, что работа следователей даст результат, чтобы погибшие были должным образом похоронены,

– сказал чиновник.

Впрочем, он не исключил того, что не удастся найти останки всех без вести пропавших тернополян.

Разрушение могло повлечь смерть, но температура и попадание ракеты могли уничтожить даже фрагменты тел. Следствие должно классифицировать состояние пропавших без вести, и они могут быть признаны погибшими без нахождения останков тел,

– пояснил Тарас Пастух.

Обратите внимание! В Тернопольской ОВА отметили: попадания на улицах Стуса и 15 Апреля, где находилось много людей, не были случайными. Россияне вполне сознательно выбрали эти локации, чтобы не дать погасить пожар на промышленном объекте, куда они также попали.

Тернополь после российской атаки 19 ноября: смотрите видео

Сколько людей погибло в Тернополе?

На утро 23 ноября идентифицировали 33 погибших, работы по установлению одного человека продолжаются. Предварительно, это мужчина.

В комментарии Суспильному Тарас Пастух заявил: на Стуса, 8, погибли не только те люди, которые жили в этом доме, но и те, которые шли мимо него в бомбоубежище. Таких 4.

Также чиновник детализировал: пропавшими без вести считают двух мужчин, трех женщин и одного ребенка.

Дом на Стуса, 8, демонтируют. Там была 51 квартира.

А вот в многоэтажку на 15 апреля, 31, ракета не попала непосредственно.

Взрывотехники сейчас пытаются установить, был ли это отдельный боеприпас, или как это произошло. Насколько мы предполагаем, в результате попадания во двор выбило окна, после чего, скорее всего, произошло распыление. То ли это топливо ракеты, или что-то другое. Оно попало в два подъезда. И люди сгорали заживо. Кроме этого несколько человек, которые были рядом с этим домом, также сгорели,

– рассказал Тарас Пастух.

У ГСЧС написали, что в одной из многоэтажек спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Работы продолжались 4 суток, их выполняли в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5 – 6 этажей. Были привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи.

Удалось спасти 46 человек, из них 7 детей.