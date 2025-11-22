Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".

Дивіться також 31 загиблий, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що відомо про Володимира Колодія?

Саме цей чоловік був тим, хто зміг урятувати кілька тернополян. В розмові з журналістами він згадав, що того дня після обстрілу подзвонила теща. На той момент атака ще тривала, та будинок уже спалахнув.

Тієї ночі мені подзвонила теща: "Рятуй нас, ми горимо…" Коли я прибіг на місце, там стояла одна пожежна машина біля садка. У дворі горіли машини, все вибухало. Дуже багато тіл було, людей загиблих лежало просто під будинком. І в епіцентрі був перший, другий, третій поверхи. Там, де якраз наші рідні жили…

– сказав Володимир.

Драбину він побачив біля котельні та здогадався приставити її до будинку. Люди допомогли це зробити.

"До рідних на балкон поставити її було неможливо, тоді поставили до сусідів на балкон. Треба було рятувати людей, хоч когось. Я облився водою від пожежників і почав координувати, щоб люди виходили на балкон. Вони не могли вийти… Я кричав: "Виходьте, мусите облитися водою, світити ліхтариком і виходити на балкон", – пригадав чоловік.

Він і сам облився водою і поліз нагору, в квартиру, де жили батьки дружини, її сестра та племінниця. Хоч рятувальники і сварили його, бо міг бути повторний приліт.

Володимиру Колодію вдалося врятувати тещу та племінницю Настю. Дівчині довелося робити штучне дихання, а тещу – нести на руках.

Сусіди з інших квартир спустилися самі. Але тесть і сестра дружини залишилися в квартирі.

У них (бійців ДСНС – 24 Канал) були маски, термозахист – все було. Я просто вилізти вже не міг, бо було настільки гаряче. Але рятувальники посвітили ліхтарем, оглянули і сказали, що людей немає. На даний момент (17.00 21 листопада – "20 хвилин") тіл немає. Дружина здала ДНК, все здала – і немає. Тіл немає, немає з чим порівняти. Виносили тіла з третього поверху, але, як виявилося згодом, це не наші рідні,

– заявив Володимир.

У Насті друга стадія опіків трахеї і поверхневі опіки першої, другої і третьої стадії. 20 листопада її прооперували, зробили пересадку шкіри на обличчі, стегні і двох руках.

Теща Володимира досі в реанімації. Вона нічого не знає про загибель чоловіка, її вирішили не турбувати до повного одужання.

Якщо маєте можливість, допоможіть дістати рештки тіл. Або хоча би вплиньте на тих, хто може це зробити. Я знаю, що з третього поверху виносили тіла двох людей. Але це не наші рідні…

– попросив Володимир Колодій.

Цікаво! Міський голова Тернополя Сергій Надал розшукував Володимира, щоб вручити йому нагороду за мужність і порятунок людей. Але сам Володимир каже – зараз не до того.

Скільки людей загинуло в Тернополі?