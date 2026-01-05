Проїзд Набережною Дніпра 2 – 3 доби буде недоступний. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
До теми У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня
Росіяни дронами атакували Дніпро. Удар був по цивільному виробництву, внаслідок чого на дороги вилилось 300 тон олії. Комунальники ліквідовують наслідки: кидають пісок та суміш.
Проїзд Набережною Дніпра 2 – 3 доби буде недоступний. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
До теми У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня