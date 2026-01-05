Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 12:42. Вже за кілька хвилин жителі Харкова почули перший вибух.

Тоді, за попередніми даними Терехова, під російською атакою була промзона Слобідського району. Упродовж 30 хвилин у місті загалом пролунало 5 вибухів.

Швидкісна ціль в напрямку Харкова,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, наслідки обстрілу встановлюються. Водночас інформації про постраждалих не надходило.

