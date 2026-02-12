Наступні голосування у Раді попередньо не плануються до 24 лютого. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Що сталося з депутатами?

У четвер, за словами народного депутата, Верховна Рада завершила пленарний день без жодного результату. Парламент не зміг навіть проголосувати за порядок денний, через що розгляд усіх питань було зірвано.

Фактично сесійний день закрили без ухвалення рішень, а розгляд законопроєктів перенесли. За попередньою інформацією, до 24 лютого проведення голосувань у парламенті не планується.

Неофіційно серед причин називають відрядження частини народних депутатів, через що у залі бракувало голосів. Також у парламентських колах говорять про отруєння кількох депутатів у їдальні, що могло вплинути на явку.

Водночас без розгляду залишилися важливі податкові ініціативи, пов’язані з вимогами МВФ та Європейського Союзу. Саме від ухвалення цих законів залежить подальше отримання Україною міжнародного фінансування.

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі 24 Каналу підтвердив, що наразі є інформація про погіршення самопочуття народних депутатів, переважно з фракції "Слуга народу". За неофіційними даними, йдеться приблизно про 15 – 30 осіб, однак кількість уточнюється.

Причина поки з'ясовується, Апарат вже здійснює заходи перевірки та реагування щодо цієї інформації,

– додав Юрчишин.

У зв'язку з цим на засіданні, за його словами, були присутні близько 200 – 204 депутатів.

Які законопроєкти нещодавно ухвалили у Верховній Раді?