Як у ЦВК прокоментували інформацію про вибори?

Заступник голови комісії Сергій Дубовик уточнив, що наразі ЦВК працює у складі парламентської робочої групи під керівництвом першого віцеспікера Олександра Корнієнка. У межах цієї роботи готують законодавчу базу для перших повоєнних виборів.

"Основою для роботи групи є постанова ЦВК №1 від 7 січня 2026 року. В рамках цього процесу відбувається постійний обмін документами між ЦВК і Верховною Радою. Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану" – пояснив посадовець.

Свою позицію щодо матеріалу FT висловила й керівниця громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, яка також входить до робочої групи парламенту. Вона заявила, що проведення виборів можливе щонайменше через пів року після завершення воєнного стану.

Айвазовська назвала ідею оголошення виборів саме 24 лютого недоречною з огляду на символічність і травматичність цієї дати для суспільства. Вона також прокоментувала твердження про нібито вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа провести голосування до 15 травня під загрозою втрати гарантій безпеки. За її словами, щоб щось втратити, це спершу потрібно отримати.

"Я сподіваюсь, що досвід Будапешта (йдеться про Будапештський меморандум, – 24 Канал) чомусь нас таки навчив, і це має бути двостороння міжнародна угода ратифікована парламентами, а не меморандум чи декларація. Так, до 15 травня не можна втратити того, чого у нас немає", – зазначила вона.

Крім того, Айвазовська зазначила, що навіть шестимісячний термін після скасування воєнного стану є доволі оптимістичним. Вона додала, що в парламенті нині немає сталої більшості, яка могла б безперешкодно ухвалити відповідні рішення, а процес узгодження законодавчих змін може виявитися тривалим і складним.

