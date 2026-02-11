Об этом сообщает Суспільне.

Как в ЦИК прокомментировали информацию о выборах?

Заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик уточнил, что сейчас ЦИК работает в составе парламентской рабочей группы под руководством первого вице-спикера Александра Корниенко. В рамках этой работы готовят законодательную базу для первых послевоенных выборов.

"Основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной Радой. Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе, любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения" – пояснил чиновник.

Свою позицию относительно материала FT выразила и руководитель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, которая также входит в рабочую группу парламента. Она заявила, что проведение выборов возможно минимум через полгода после завершения военного положения.

Айвазовская назвала идею объявления выборов именно 24 февраля неуместной, учитывая символичность и травматичность этой даты для общества. Она также прокомментировала утверждение о якобы требовании администрации президента США Дональда Трампа провести голосование до 15 мая под угрозой потери гарантий безопасности. По ее словам, чтобы что-то потерять, это сначала нужно получить.

"Я надеюсь, что опыт Будапешта (речь идет о Будапештском меморандуме, – 24 Канал) чему-то нас таки научил, и это должно быть двустороннее международное соглашение ратифицировано парламентами, а не меморандум или декларация. Так, до 15 мая нельзя потерять того, чего у нас нет", – отметила она.

Кроме того, Айвазовская отметила, что даже шестимесячный срок после отмены военного положения является довольно оптимистичным. Она добавила, что в парламенте сейчас нет постоянного большинства, которое могло бы беспрепятственно принять соответствующие решения, а процесс согласования законодательных изменений может оказаться длительным и сложным.

О чем была статья Financial Times?