Информация о выборах уже давно распространяется в информационном пространстве, однако пока это невозможно. Об этом представители ОП рассказали для Укринформа.

Возможны ли выборы в Украине 15 мая?

В Офисе Президента напомнили, что война продолжается, поэтому ситуация с безопасностью остается нестабильной.

Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность,

– отметили в ОП.

В ведомстве также напомнили, что только ночью российские обстрелы унесли жизни трех детей на Харьковщине, которым не было и двух лет.

Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа якобы требовала провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Издание также отмечало, что в Белом доме пригрозили в противном случае лишить Киев гарантий безопасности.

В ОП подчеркнули, что подготовка к выборам возможна только при условии обеспечения безопасности граждан.

Что в последнее время говорили о выборах в Украине?