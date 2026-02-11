Информация о выборах уже давно распространяется в информационном пространстве, однако пока это невозможно. Об этом представители ОП рассказали для Укринформа.
Возможны ли выборы в Украине 15 мая?
В Офисе Президента напомнили, что война продолжается, поэтому ситуация с безопасностью остается нестабильной.
Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность,
– отметили в ОП.
В ведомстве также напомнили, что только ночью российские обстрелы унесли жизни трех детей на Харьковщине, которым не было и двух лет.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа якобы требовала провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Издание также отмечало, что в Белом доме пригрозили в противном случае лишить Киев гарантий безопасности.
В ОП подчеркнули, что подготовка к выборам возможна только при условии обеспечения безопасности граждан.
Что в последнее время говорили о выборах в Украине?
Президентские выборы могут стоить Украине от 4,5 до 6,5 миллиарда гривен, а парламентские – около 4,5 миллиарда гривен. Общая стоимость выборов может достичь 10 миллиарда гривен, что превышает годовой бюджет Винницы в 8,5 миллиарда гривен.
Ранее также сообщали, что Дональд Трамп настаивает на проведении выборов в Украине, что вызывает беспокойство из-за возможности вмешательства России. Владимир Зеленский готов к выборам, но подчеркивает важность безопасности и необходимости законодательных изменений для их проведения во время войны.
Владимир Зеленский заявил, что главным условием для проведения выборов в Украине является прекращение огня. Для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней, но этот срок может быть изменен и согласован с партнерами и Россией.