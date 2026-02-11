По данным украинских и западных чиновников, администрация президента США давит на Украину, иначе Киев может потерять предложенные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Владимир Зеленский якобы может объявить о плане выборов и референдума 24 февраля – в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

В то же время источники отмечают, что сроки остаются неопределенными и зависят от прогресса в мирных переговорах с Москвой. В Офисе президента информацию не комментировали.

Украинские и западные чиновники отметили, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут выполнены, поскольку они зависят от нескольких факторов, в частности от возможности достижения прогресса в заключении мирного соглашения с Путиным.

Для организации голосования парламенту придется изменить законодательство, ведь военное положение запрещает проведение общенациональных выборов. Эксперты предостерегают, что сжатые сроки и отсутствие прекращения огня могут поставить под сомнение легитимность процесса и создать серьезные риски безопасности.