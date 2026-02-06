Почему выборы невозможны во время войны?

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк, которая входит в рабочую группу по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период.

По ее словам, эта группа объединила более 60 представителей власти и специалистов в избирательном праве:

членов Центральной избирательной комиссии;

ученых;

экспертов;

представителей Верховной Рады.

И все они, мол, уже на первых заседаниях группы пришли к согласию, что выборы во время войны невозможны.

Более того, 27 января в ПАСЕ была принята резолюция, которая касалась также избирательного процесса в Украине. Там указано, что согласно международным стандартам, проведение выборов в Украине во время полномасштабного вторжения, действия военного положения невозможно, – отметила Шуляк.

Поэтому сейчас рабочая группа работает над выработкой правил для проведения послевоенных выборов. В частности, рассматривают следующие основные вопросы:

безопасность избирателей;

участие военных в выборах;

голосование украинцев за рубежом и ВПЛ;

защита выборов от вмешательств России.

Шуляк добавила, что проводить выборы на временно оккупированных Россией украинских территориях не планируют.

Важно! Не планируют также на первых выборах во время войны проводить голосование по почте или онлайн, поскольку эти способы имеют высокие риски безопасности и не имеют особого доверия.

Сколько могут стоить выборы?

В то же время в Раде посчитали предварительную стоимость будущих выборов. Первый вице-спикер Александр Корниенко рассказал в интервью азербайджанскому агентству Report, что их проведение будет стоить около 6 миллиардов гривен.

По его словам, подсчеты не были сложными. Ведь 90% расходов на выборы идут на зарплату членам избирательных комиссий.

С момента последних выборов, парламентских выборов 2019 года, прожиточный минимум, средняя заработная плата выросли на несколько тысяч гривен, а некоторые показатели увеличились вдвое. Поэтому, соответственно, если раньше выборы стоили 2,5 - 3 миллиарда гривен, то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 миллиардов гривен,

– пояснил Корниенко.

Он добавил, что дополнительные расходы могут быть связаны с компенсациями для членов избирательных комиссий за рубежом.