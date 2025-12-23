Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Что означает решение ЦИК?

Давид Арахамия заявил, что будет информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.

Сегодня (23 декабря, – 24 Канал), впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей",

– написал он.

По словам нардепа, этот шаг фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации.

Арахамия отметил, что обновление реестра избирателей – это одно из базовых условий проведения любых выборов.

Война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно,

– подытожил политик.

Какова позиция власти относительно выборов?