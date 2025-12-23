Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.
Читайте также "Одноразовое" законодательство и куча нерешенных вопросов: что говорят в Верховной Раде о выборах
Что означает решение ЦИК?
Давид Арахамия заявил, что будет информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения.
Сегодня (23 декабря, – 24 Канал), впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей",
– написал он.
По словам нардепа, этот шаг фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации.
Арахамия отметил, что обновление реестра избирателей – это одно из базовых условий проведения любых выборов.
Война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно,
– подытожил политик.
Какова позиция власти относительно выборов?
Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов в Украине. Он призвал США и европейских партнеров присоединиться к обеспечению безопасности.
По словам президента, выборы не могут происходить на временно оккупированных территориях, одновременно важно обеспечить безопасность и участие военных в голосовании.
Сейчас в Верховной Раде планируют избрать членов группы, которые быстро проработают вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Когда будет сформирована соответствующая группа – сообщат позже.