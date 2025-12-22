Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамию.
Что известно о создании комиссии для подготовки к возможным выборам?
Чиновники предварительно договорились, что в Украине должна появиться рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента. Члены должны обсудить, в частности, как провести голосование во время военного положения.
По словам Арахамии, обсуждения будут проходить совместно с представителями профильного Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Отдельно к комиссии могут присоединиться представители всех фракций и групп парламента, центральной избирательной комиссии и общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.
Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ,
– заявил глава фракции "Слуга народа".
Есть ли вероятность проведения выборов в Украине в ближайшее время?
В ЦИК подсчитали, что выборы в Украине сейчас могут стоить не менее 20 миллиардов гривен. Эта большая сумма будет идти на различные расходы и организационные вопросы, в частности, оплату труда членов избирательных комиссий. Более того, расходы могут вырасти из-за инфляции и валютных расходов за рубежом.
Президент Владимир Зеленский отметил, что для проведения выборов во время войны следует внести законодательные изменения. Он говорит, что не держится за президентское кресло и готов к выборам, однако они должны быть безопасны и демократичны.
Александр Корниенко рассматривается как кандидат на должность руководителя рабочей группы, которая обсудит возможность и целесообразность выборов во время военного положения.