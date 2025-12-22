Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамию.

Что известно о создании комиссии для подготовки к возможным выборам?

Чиновники предварительно договорились, что в Украине должна появиться рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента. Члены должны обсудить, в частности, как провести голосование во время военного положения.

По словам Арахамии, обсуждения будут проходить совместно с представителями профильного Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Отдельно к комиссии могут присоединиться представители всех фракций и групп парламента, центральной избирательной комиссии и общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

Дату и время заседания вскоре сообщим. Также будут приглашены представители СМИ,

– заявил глава фракции "Слуга народа".

Есть ли вероятность проведения выборов в Украине в ближайшее время?