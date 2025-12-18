Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.
Может ли голосование состояться в онлайн-формате?
Владимир Зеленский объяснил, что депутаты пока не имеют готовых наработок по закону о выборах, однако все необходимые сигналы он им уже передал.
По словам главы государства, Соединенные Штаты обращались с запросом о возможности проведения президентских выборов, и он заявил о готовности к такому сценарию. В то же время вопрос выборов в Верховную Раду и местных выборов пока не рассматривался.
Журналисты также спросили Зеленского о возможности голосования через Дію или другие электронные сервисы для украинцев за рубежом.
Я всегда поддерживал и поднимал этот вопрос, еще с начала COVID-19, относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли,
– отметил президент.
Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом предположил, что сначала будет объявлено перемирие, чтобы провести выборы, а уже потом подписано мирное соглашение. Эксперт убежден, что Трамп давит на Зеленского темой выборов, сигнализируя ему о том, что если он не согласится на "мирный план" США, то вместо него это сделает другой человек.
Выборы в Украине: последние новости
Дональд Трамп недавно обратился к президенту Украины с призывом трезво оценивать ситуацию о возможности проведения выборов в Украине. По его словам, подавляющее большинство украинцев выступает за достижение договоренностей.
16 декабря СМИ сообщили, что в "Слуге народа" начинают работу над законом о выборах во время войны. По имеющейся информации, руководителем соответствующей рабочей группы станет первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.
К наработке документа также планируют привлечь представителей гражданского общества.