Об этом в интервью 24 Каналу отметила политическая обозревательница Юлия Забелина, объяснив, что украинская власть должна отвечать США так, чтобы это не повлекло новую ссору с Дональдом Трампом.

Украина сыграла на опережение

Политический обозреватель назвала идею о проведении в Украине референдума креативной. Она считает, что это нужно для того, чтобы показать Трампу, что украинский народ не поддерживает вывод войск с Донбасса.

По словам Забелиной, тогда вряд ли американский президент что-то против этого скажет, потому что он в своих заявлениях любит цитировать "мифологическую" социологию. Например, говоря, что "85% украинцев поддерживают "мирный план", а Зеленский почему-то против".

Про референдум – это хороший пас украинского президента и то, как он отвечает о выборах Трампу – это круто. Мы понимаем, что без обеспечения условий безопасности в Украине выборы состояться не могут. Сейчас Зеленский не может просто выйти и сказать, что отказывается от этого,

– подчеркнула Забелина.

Украинский лидер также высказался и относительно президентских выборов. Трамп не раз озвучивал, что этот процесс должен состояться в нашем государстве, поскольку выборов здесь давно не было. Зеленский заявил, что готов к этому.

Как рассказала политическая обозревательница, идея с выборами даже во время военного положения обсуждалась в ОПУ гораздо раньше, чем прозвучали соответствующие заявления от Трампа. Есть вопросы к украинскому законодательству, в которое надо будет вносить изменения, и наличия условий безопасности.

"Должно быть временное перемирие. В Офисе Президента рассматривали вариант его объявления на два месяца. Зеленский озвучил, что тогда американцы должны договориться об этом с россиянами. Украина согласна на выборы, но ей надо обеспечить условия для этого", – объяснила Забелина.

Заметьте! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок прогнозирует, что сначала будет объявлено перемирие, чтобы провести выборы, а уже потом подписано мирное соглашение. Он убежден, что Трамп давит на Зеленского темой выборов, сигнализируя ему о том, что если он не согласится на "мирный план" США, то вместо него это сделает другой человек.

Российская сторона отвергла идею перемирия для проведения голосования в Украине. Спикер Кремля Песков сказал, что если это повод для передышки, то у Киева ничего не получится. Это уже сигнал Трампу.

Украина в этой ситуации сыграла на опережение. По состоянию на сейчас мы смогли действовать проактивно и продемонстрировать, что это не украинская сторона отказывается, а российская,

– подчеркнула политическая обозревательница.

Подытоживая, Юлия Забелина отметила, что надо меньше обращать внимания на заявления Трампа, а больше сосредотачиваться на реальных действиях США. В Конгрессе недавно был проголосован вопрос о выделении оборонной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов на 2026 год. Как в Конгрессе, так и в Белом доме, с ее слов, есть люди, которые действительно поддерживают Украину.

Как Украина реагирует на призывы Трампа провести выборы?