Создание соответствующих норм требует всестороннего обсуждения. Об этом вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.
Что в Раде заявили о возможности выборов?
По его словам, разработка соответствующего законодательства требует широкого обсуждения – в парламенте, при участии общественных организаций и правительства. Корниенко отметил, что решения должны приниматься только после совместной работы всех сторон.
Он подчеркнул, что выборы в Украине сейчас невозможны не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз со стороны России. Шестилетний срок работы действующего состава Верховной Рады является беспрецедентным, однако обусловлен ежедневными обстрелами и боевыми действиями.
Корниенко также отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС и должна придерживаться демократических критериев. В то же время для проведения выборов необходима четкая рамка безопасности, которую могут обеспечить международные партнеры – прежде всего США и страны Евросоюза.
Среди ключевых рисков он назвал:
- безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся под обстрелами;
- участие в голосовании военных на фронте;
- возможность участия военных в качестве кандидатов и механизм их отпуска;
- проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;
- критерии безопасности для участков, особенно в прифронтовых районах;
- угрозы от дронов, в частности FPV, способных бить на десятки километров.
Обратите внимание! Несмотря на имеющиеся наработки в ЦИК и рабочие материалы в парламенте, ни один документ пока не готов к рассмотрению.
По словам Корниенко, преждевременное продвижение темы выборов может вызвать политическое напряжение.
Если речь идет о требованиях партнеров по выборам, они должны обеспечить прежде всего компонент безопасности,
– подытожил вице-спикер.
Возможные выборы в Украине: последние новости
Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. Трамп считает, что Зеленский имеет шансы снова победить на выборах, но заметил, что власть использует войну, чтобы избежать их проведения.
Зеленский готов к выборам, но для этого нужно гарантировать безопасность украинцам и решить вопрос о голосовании военных.
Президент призвал США и европейских партнеров помочь обеспечить безопасность и призвал парламентариев подготовить законодательные предложения для проведения выборов во время военного положения.