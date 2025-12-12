Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Пойдет ли Москва на перемирие?

Дмитрий Песков прокомментировал идею о перемирии в Украине для проведения референдума по территориальным вопросам.

Если это повод требовать передышки, то это у Киева не получится,

– лаконично ответил он.

Песков добавил, что перемирие на фронте якобы стало бы очередным обманом и "запудриванием мозгов" и цинично призвал к заключению мира.

Нужен мир – гарантированный, долгосрочный, понятный для всех, обеспеченный надежными гарантиями. Вот чего мы хотим,

– подытожил пресс-секретарь Путина.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие. По словам президента, США должны обсудить с российской стороной такое условие.

Как в Кремле реагируют на мирный план?