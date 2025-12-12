Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.
Чи піде Москва на перемир'я?
Дмитро Пєсков прокоментував ідею про перемир'я в Україні для проведення референдуму щодо територіальних питань.
Якщо це привід вимагати перепочинку, то це у Києва не вийде,
– лаконічно відповів він.
Пєсков додав, що перемир'я на фронті нібито стало б черговим обманом та "запудрюванням мізків" і цинічно закликав до укладання миру.
Потрібен мир – гарантований, довгостроковий, зрозумілий для всіх, забезпечений надійними гарантіями. Ось чого ми хочемо,
– підсумував прессекретар Путіна.
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я. За словами президента, США мають обговорити з російською стороною таку умову.
Як у Кремлі реагують на мирний план?
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва ще не отримала відкоригованих мирних пропозицій США, які готувалися після нещодавніх переговорів Вашингтона й Києва. Водночас, за його словами, після ознайомлення з оновленим планом багатьох положень Москва, ймовірно, не схвалить.
Ушаков також припустив створення на Донбасі "демілітаризованої зони", але з російським контролем. Він наголошує, що Москва розглядає цю територію як свою та наполягає, що вона буде управлятися російською владою.
Тим часом Сполучені Штати пропонують формат так званої вільної економічної зони на Донбасі. Цей варіант також має ризики та не до кінця відповідає інтересам України.