Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Чи піде Москва на перемир'я?

Дмитро Пєсков прокоментував ідею про перемир'я в Україні для проведення референдуму щодо територіальних питань.

Якщо це привід вимагати перепочинку, то це у Києва не вийде,

– лаконічно відповів він.

Пєсков додав, що перемир'я на фронті нібито стало б черговим обманом та "запудрюванням мізків" і цинічно закликав до укладання миру.

Потрібен мир – гарантований, довгостроковий, зрозумілий для всіх, забезпечений надійними гарантіями. Ось чого ми хочемо,

– підсумував прессекретар Путіна.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я. За словами президента, США мають обговорити з російською стороною таку умову.

Як у Кремлі реагують на мирний план?