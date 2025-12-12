Кремль намагається маніпулювати Трампом та його командою. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, яка головна мета публічно озвученого доручення Путіна та навіщо тоді Росія активізувала переговорний процес.

Для чого Путін показово доручив своїм військам воювати далі?

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що ця заява зроблена не для України. Все це робиться для однієї людини, яка перебуває по той бік океану – для американського президента Дональда Трампа.

Треба переконати американського лідера, що у росіян усе добре, що Україна просідає по всіх фронтах і що треба тиснути саме на Київ, аби українське вище політичне керівництво погодилося на всі вимоги та умови, які виставляє Російська Федерація,

– сказав Ступак.

Тобто, резюмував ексспівробітник СБУ, Путін так намагається переконати Трампа, що в Російській Федерації все відбувається відповідно до плану. Хоч насправді російська економіка потерпає від численних санкцій, які були на неї накладені, й ризикує отримати такий собі "інфаркт міокарда".

Навіщо Росії переговори із США?

Ступак зауважив, що всі пункти так званого мирного плану США почали з'являтися не від України, не від Європи й навіть не від Вашингтона, а – від Російської Федерації. Тобто сама Москва стала ініціаторам цього процесу.

І це ж не просто якийсь російський посадовець згенерував подібний мирний план, а все відбулося за прямої вказівки очільника Кремля.

Тобто особисто Путін розуміє, що щось таке відбувається у них в країні, що може у майбутньому поставити під великі сумніви всю російську економіку, державу й, можливо, варто б уже зараз починати загальмовувати війну – інакше вона призведе до невідворотних наслідків або потребує настільки величезної кількості ресурсів, чого Росія на тривалу перспективу собі дозволити не може,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Однак, додав Ступак, на коротку перспективу можливості у Москви є. Тому Кремль обережно вкинув американцям пункти для мирного плану й почалося їх обговорення. Росія ж тим часом продовжує грати роль, що у неї все добре.

Чого хоче домогтися Кремль завдяки переговорам?

Професор американістики Скотт Лукас зазначив, що активізація переговорів є новою спецоперацією росіян. І Путін дуже хоче якнайшвидше розв'язати одне питання, яке дуже його турбує.

Він нагадав, що Путін – колишній співробітник КДБ. Загалом у команді російського диктатора є багато осіб, які також є вихідцями зі спецслужб. Тож вони завжди ретельно вивчають усіх, з ким мають справу, щоб потім намагатися маніпулювати. Тож, вочевидь, Росія має досьє і на Стіва Віткоффа, і на Джареда Кушнера, і на самого Дональда Трампа.

Наразі, за його словами, першочерговою проблемою Путіна є санкції, які дуже погано діють на Росію.

Санкції проти російських нафтових компаній та їхніх клієнтів серйозно позначаються на прибутках. Тому Росія хотіла б, щоб ці санкції зняли,

– заявив Скотт Лукас.

Тож, наголосив професор американістики, Кремль намагається маніпулювати Сполученими Штатами. Й, окрім скасування санкцій, ще однією важливою метою Путіна є отримання від Вашингтона публічних зобов'язань з 2 питань: неприйняття України в НАТО та визнання окупованого Донбасу "російською територією".

