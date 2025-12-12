У Кремлі продовжують повторювати тези про російські території. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказали про Донбас у Кремлі?

Ушаков повторив російський наратив про нібито "російський" статус регіону, який міжнародна спільнота визнає українською територією.

Донбас – російський. Вся частина. Є конституція,

– заявив він.

За його словами, Москва ще не отримала відкоригованих мирних пропозицій США, які готувалися після недавніх переговорів Вашингтона й Києва.

Ушаков заявив, що після ознайомлення з оновленими пропозиціями США багатьох їхніх положень Москва, ймовірно, не схвалить. Він натякнув на можливе неприйняття умов, які не відповідатимуть вимогам Кремля.

Кремлівський представник також підтвердив повідомлення про обговорення американською стороною ідеї створення у зоні, з якої Україна мала б відвести війська, так званої "вільної економічної зони". Президент Зеленський раніше зазначав, що Україна не підтримує такий варіант без гарантій, що після відходу українських сил Росія не займе цю територію.

Ушаков припустив створення на Донбасі "демілітаризованої зони", але з російським контролем.

Може не бути ні російських, ні українських військ, але будуть Росгвардія, поліція та все необхідне для забезпечення порядку та організації життя,

– сказав він.

Ушаков наголосив, що Москва розглядає цю територію як свою і наполягає, що вона "буде управлятися російською владою".

