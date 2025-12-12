Ця кількість погоджена з нашими військовими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, передає 24 Канал.
Читайте також США з нами і підтримують, – Зеленський про засідання "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки
"Були різні цифри в документах. До речі, пам'ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 тисяч. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", – зауважив він.
Зверніть увагу! Видання Financial Times повідомляло, що перша версія плану передбачала, що наша держава обмежить особовий склад української армії до 600 тисяч. Однак станом на зараз Україна погодилася скоротити ЗСУ до 800 тисяч військових.
Що варто знати про мирний план?
Володимир Зеленський заявив, що мирний план – це одразу кілька документів, а більшість з них ще доробляють. Вони залежать від того, у якому вигляді буде затверджено базовий 20-пунктний план. Варто нагадати, що перший проєкт мирного плану скоротили з 28 пунктів до 20.
Український лідер назвав два найбільші "камені спотикання" у мирному плані США. Зокрема, Росія наполягає на тому, аби Україна вивела свої війська з Донбасу, а також на збереженні свого контролю над ЗАЕС. Київ категорично проти цього.
Зеленський зазначив, що план Трампа пропонує Росії вийти з 3 областей України. Мовиться про те, що росіяни мають відійти з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Щодо Херсонської та Запорізької областей відходу військ не передбачається. Бойові дії мають припинитися на лінії зіткнення.