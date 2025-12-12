Ця кількість погоджена з нашими військовими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, передає 24 Канал.

"Були різні цифри в документах. До речі, пам'ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 тисяч. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", – зауважив він.

Зверніть увагу! Видання Financial Times повідомляло, що перша версія плану передбачала, що наша держава обмежить особовий склад української армії до 600 тисяч. Однак станом на зараз Україна погодилася скоротити ЗСУ до 800 тисяч військових.

Що варто знати про мирний план?