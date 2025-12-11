Про це пише 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського

Дивіться також Зеленський назвав два найбільші "камені спотикання" у мирному плані США

Які результати зустрічі "коаліції рішучих"?

Володимир Зеленський підбив підсумки засідання "коаліції рішучих". Він наголосив, що такий формат стає основною безпековою підтримкою України як зараз, так і в майбутньому.

За словами президента Зеленського, Україна прагне, щоб безпекові гарантії включали дієві елементи європейського стримування та були надійними. А також, на його думку, важлива підтримка США, яка, мовляв, є наразі.

Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. І зараз оборонна підтримка України особливо важлива, бо Росія атак не припиняє, і захисту життя має бути більше…

– повідомив лідер України.

Він додав, що це є важливою умовою ефективної дипломатії та досягнення справедливого миру.

Окремо Зеленський підкреслив, що ефективна модель гарантій неможлива без участі Європи та всіх країн "коаліції охочих".

Крім того, українська сторона наразі працює над рамковим документом. Він, за словами Зеленського, має бути "достатньо сильним", щоб міг працювати.

Над яким документом працює Україна?