Що сказали в Білому домі про Трампа?

Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту. Він втомився від зустрічей, які проводяться лише заради зустрічей. Він не хоче більше розмов, він хоче дій,

– сказала Керолайн Лівітт.

За її словами, Трамп "хоче, щоб ця війна закінчилася". Лівітт зауважила, що за останні кілька тижнів адміністрація США витратила понад 30 годин "на зустрічі з росіянами, українцями та європейцями, а також на переговори з ними".

"Тож подивимося, що буде з зустрічами цього вікенду. Слідкуйте за новинами", – висловилася речниця Білого дому.