Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що Трамп готовий ігнорувати національні інтереси заради особистої вигоди, використовуючи тактику затягування.
Чому стратегія Трампа викликає занепокоєння у Пентагоні та Держдепі?
Американські військові блогери шоковані діями адміністрації Трампа, яка фактично "дружить з ворогами".
Важливо! США оприлюднили оновлену стратегію національної безпеки, яка демонструє більш примирливий підхід до ключових суперників, зокрема Китаю та Росії.
"Коли Кремль схвалює стратегію національної безпеки США, це тривожний сигнал, а не комплімент. Ми намагаємося пояснити це ізоляціонізмом чи імперіалізмом, але не путінізмом. Однак вже незрозуміло, кого слухаєш: Трампа чи Путіна", – сказав Рашкін.
Тепер Пентагон і Держдеп змушені заперечувати те, що стверджували десятиліттями, бо США настільки змінили політичний курс, що рух назад тепер виглядає як рух вперед.
"Стратегія національної безпеки викликала широкий резонанс у медійному просторі. Тема дійсно хвилює людей, бо це зрада власних національних інтересів, я б назвав це стратегією національної небезпеки", – зазначив Рашкін.
Адміністрація в США вибудовує стратегію залякування й жорстких правил, але ці правила можна "обійти", якщо є гроші або вигода. Трамп це розуміє, бо завжди намагається торгуватися й домовлятися під себе. Тому в підсумку вся система зводиться до очікування, хаосу та подвійних стандартів.
Затягування справ стало для Трампа філософією – подивіться, чого він досяг: став президентом замість в'язниці. Тому для нього ця тактика має майже святу форму порятунку від проблем, адже хто знає, що станеться через два тижні,
– підкреслив Рашкін.
Що ще відомо про заяви Трампа?
Трамп стверджує, що його мирний план підтримують 82% українців, хоча не надав жодних доказів цього опитування.
Він також зауважив, що Росія має вигіднішу переговорну позицію порівняно з Україною, і закликав українську владу провести вибори.
Трамп додав, що європейські партнери запросили його на зустріч у Європі на цих вихідних.