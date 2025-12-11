Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що Трамп готовий ігнорувати національні інтереси заради особистої вигоди, використовуючи тактику затягування.

Чому стратегія Трампа викликає занепокоєння у Пентагоні та Держдепі?

Американські військові блогери шоковані діями адміністрації Трампа, яка фактично "дружить з ворогами".

Важливо! США оприлюднили оновлену стратегію національної безпеки, яка демонструє більш примирливий підхід до ключових суперників, зокрема Китаю та Росії.

"Коли Кремль схвалює стратегію національної безпеки США, це тривожний сигнал, а не комплімент. Ми намагаємося пояснити це ізоляціонізмом чи імперіалізмом, але не путінізмом. Однак вже незрозуміло, кого слухаєш: Трампа чи Путіна", – сказав Рашкін.

Тепер Пентагон і Держдеп змушені заперечувати те, що стверджували десятиліттями, бо США настільки змінили політичний курс, що рух назад тепер виглядає як рух вперед.

"Стратегія національної безпеки викликала широкий резонанс у медійному просторі. Тема дійсно хвилює людей, бо це зрада власних національних інтересів, я б назвав це стратегією національної небезпеки", – зазначив Рашкін.

Адміністрація в США вибудовує стратегію залякування й жорстких правил, але ці правила можна "обійти", якщо є гроші або вигода. Трамп це розуміє, бо завжди намагається торгуватися й домовлятися під себе. Тому в підсумку вся система зводиться до очікування, хаосу та подвійних стандартів.

Затягування справ стало для Трампа філософією – подивіться, чого він досяг: став президентом замість в'язниці. Тому для нього ця тактика має майже святу форму порятунку від проблем, адже хто знає, що станеться через два тижні,

– підкреслив Рашкін.

