Про те, у чому закладений найбільший ризик таких пропозицій, в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що ці плани передбачають юридичне визнання російського суверенітету над українськими територіями, зокрема й тими, які Москва навіть не змогла окупувати.

Що пропонують у плані Трампа щодо окупованих територій

В оновлених версіях мирних планів для України знову з'являються старі ідеї. Києву пропонують визнати контроль Росії над Кримом, Донецькою та Луганською областями і створити "сіру" демілітаризовану зону приблизно на 30% території Донбасу. Також пропонують відвести українські й російські війська за адміністративну межу, яку ще навіть не визначили, і "заморозити" ситуацію в Запорізькій і Херсонській областях по поточній лінії фронту.

Так, вони де-факто перебувають під контролем Росії, але це суверенна територія України зі статусом тимчасово окупованих територій,

– нагадав Гладких.

Він підкреслив, що навіть за умов окупації міжнародно визнані кордони України не змінюються. Формальні лінії розмежування чи "заморозка" фронту не скасовують того, що ці землі залишаються українськими, а не російськими.

Вимога передати Росії українські території є абсурдною

Москва вже внесла до своєї Конституції цілі Луганську і Донецьку області, включно з тими частинами, які навіть не контролює. Гладких назвав це порушенням міжнародного права і спробою нав'язати визнання цих територій як російських не тільки силою, а й на папері.

Передати просто під формально юридичний контроль росіянам те, що вони навіть не взяли зброєю, ну, це абсурд. І так точно не буде,

– сказав політолог.

Він додав, що можна обговорювати різні технічні варіанти, як-от демілітаризовані зони чи розташування військ з обох боків умовної лінії. Але це не стосується визнання російського суверенітету над українськими територіями. Тим паче не може йтися про передачу під такий суверенітет земель, які нині навіть не окуповані Росією.

"Мирний папірець" не вирішить війну

Валентин Гладких згадав, що ідеї на кшталт "корейського сценарію" чи швидкого політичного компромісу не є новими. У світі вже є чимало територій зі схожим статусом, де підписані угоди не зняли напругу. Як приклад він навів події між Таїландом і Камбоджею, де один документ не розв'язав безліч технічних питань, які згодом стали приводом для нових суперечок.

А якщо Трампу кортить підписати просто якийсь папірець, щоб сказати, що дивіться, війна закінчилася, то це чергова профанація, яка нічим не закінчиться,

– сказав політолог.

Україна вже має досвід Мінських домовленостей, які не принесли стійкого миру. Після цього, за словами Гладких, "всі зробили свої висновки", тож повторення подібного підходу не змінить реальності на фронті, навіть якщо на папері оголосять про "завершення" війни.

