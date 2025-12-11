Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що досягти завершення війни в Україні насправді легко. Для цього потрібно лише, аби Росія припинила щоденні атаки по українських містах.

Що потрібно для завершення війни?

Скотт Лукас вважає, якщо Кремль припинить атаку українські території, то можна буде говорити про різноманітні гарантії безпеки як для України, так і для Росії.

Все просто. Європейці пропонували це, але виникає інше питання. Хто ж не погоджується на припинення вогню? Американці, українці, європейці? Ні,

– зауважив він.

За словами професора американістики, єдина людина, яка гальмує простий спосіб припинити війну – це Путін. Всі дії Росії вказують на те, що він не готовий зупинити атаки по території України.

Якби Москва дійсно хотіла завершити війну, то запропонувала б США припинення вогню. Однак цього не відбулось.

Прокремлівські активісти по всьому світу говорять, що це війна НАТО, мовляв, це НАТО та Україна напали на Росію. Але це не так – Росія напала на Україну,

– сказав Скотт Лукас.

Він підсумував, що лише Кремль заважає завершенню російсько-української війни й саме з цього необхідно розпочинати будь-які розмови про мир.

Яка зараз позиція Путіна щодо України?