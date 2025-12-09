Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

У чому полягає справжній план Путіна?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Володимир Путін використовує зосередженість президента США на мирних переговорах як "прикриття", поки російські війська намагаються захопити нові території.

Це означає значно більший тиск на українську лінію оборони, навіть якщо російські, американські, українські чи європейські лідери потискають одне одному руки й посміхаються перед камерами,

– йдеться в матеріалі.

Відсутність будь-яких ознак того, що Кремль планує пригальмувати свою військову машину, також підвищує ризик поширення війни за межі України.

Щоб перевести країну на "воєнні рейки", як це зробив Путін, потрібні величезні зусилля, час і гроші. Але коли бойові дії припиняються, для повернення країни до мирного життя потрібен не менший фокус та енергія. Якщо влада свідомо не знижує оборону після зупинки боїв, а армія й запаси озброєння продовжують зростати – це очевидна ознака того, що країна не налаштована на мир, натомість лише робить паузу перед новою атакою.

Варто пам'ятати, що подальший розвиток подій у Європі залежатиме від змісту мирної угоди щодо України. Наразі повна поразка Росії наразі виглядає майже неможливою без радикальної зміни позиції адміністрації Трампа та значного збільшення військової допомоги.

За словами журналістів, найкращим реалістичним варіантом для України може стати угода, яка спробує збалансувати інтереси обох сторін.

Цього можна було б досягти, призупинивши бойові дії вздовж нинішньої лінії зіткнення до початку суттєвих мирних переговорів, при цьому суверенітет України мав би бути підтриманий надійними гарантіями безпеки з боку Європи та США,

– додають у Sky News.

Але такий крок вимагав би від європейських союзників НАТО – насамперед Великої Британії, Франції та Німеччини – справді повернути свої армії та населення до логіки воєнного часу. Ідеться про реальну готовність вступити у війну, якщо Москва спробує перевірити їхню підтримку України.

Чи є прогрес у переговорах?