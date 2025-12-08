Таку думку висловив оглядач з питань зовнішньої політики газети The Guardian Саймон Тісдал, передає 24 Канал.

Як Путін відкинув угоду?

Оглядач пише, що президент США Дональд Трамп "зі своїх власних невідомих причин" минулого тижня запропонував Володимиру Путіну "рятівну нитку" у вигляді мирної угоди, проте останній відкинув її.

Під час переговорів у Москві на столі лежала угода, яка винагороджувала агресію Росії передачею територій України, ставила під загрозу незалежність Києва та послаблювала захист від потенційних загроз.

У разі її схвалення відбувся б розкол між США та Європою, зокрема у НАТО, для російської економіки з'явилася б "відстрочка", а уряд Володимира Зеленського, ймовірно, "впав би", чого якраз прагне Кремль.

Але Путін, який страждає від неоімперських фантазій і проблем спадщини, сказав "ні". Він вважає, що може отримати все це і навіть більше, продовжуючи боротьбу. Він переконав ідіота Трампа, що перемога Росії неминуча, а інтриганти-європейці є справжніми войовничими елементами. Однак його припущення є в корені хибним,

– ідеться у статті.

На думку аналітика, суворі факти ставлять російського диктатора у безвихідну ситуацію, адже майже через 4 роки його війська досі перебувають у Донецькій області, тоді як у власній країні все розвалюється.

Як страждає російська економіка?

Зазначається, що після двох років штучного зростання, підживленого військовими видатками, російські нафто-газові доходи, що становили до 50% бюджету, наразі впали на 27%, і економіка рухається до рецесії.

Згідно з оприлюдненими даними, інфляція сягнула 8%, процентні ставки вже перевищують 16%, бюджетний дефіцит зростає, більш як половину ліквідного суверенного фонду вже витрачено.

Водночас державні монополії тонуть у боргах, іноземні інвестиції майже зникли, імпорт стратегічних товарів подорожчав на 122%, а податки для населення зростають. Навіть горілка подорожчала на 5%.

Ситуація для Москви ускладнюється тим, що Україна виявила слабке місце, а саме – російські нафтопереробні заводи, трубопроводи та "тіньовий флот" нафтових танкерів, що перевозять незаконний експорт.

Відомо, що Київ постійно завдає ударів по енергетичних об'єктах углиб Росії, спричиняючи паніку та дефіцит палива, через що два російські енергетичні гіганти, "Роснєфть" і "Лукойл", зазнають труднощів.

Причиною таких наслідків оглядач називає те, що азійські покупці, зокрема на важливому ринку Китаю, поспішають уникнути вторинних санкцій Сполучених Штатів, які ті запровадили відносно нещодавно.

Саймон Тісдал вважає, що теза про "перемогу Росії" тримається на уявних успіхах на фронті. Радник Путіна Юрій Ушаков навіть заявив, що останні просування нібито посилили переговорні позиції Москви.

Утім, за словами оглядача, ці здобутки мізерні й не змінюють поточну ситуацію кардинально. Попри перевагу у людських ресурсах та коштах, Володимир Путін повністю провалив підкорення України.

"Провал, який вимірюється шокуючими цифрами російських втрат: понад 280 000 загиблих або поранених за перші вісім місяців 2025 року; загалом близько мільйона", – наголошується у матеріалі газети.

Яка ситуація на фронті?