Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, як, на його думку, вони можуть виглядати. За його словами, для цього необхідно ухвалити важливе рішення.

Чого зараз найбільше боїться Путін?

На думку Джона Світа, лише фізична присутність на території України сил НАТО зможе стати справжньою гарантією безпеки. Але проблема в тому, що цього не хоче Путін.

Саме цій гарантії найбільше опирається Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО були в Україні, адже розуміють, якщо вони знову нападуть, то доведеться боротися з силами Альянсу,

– підкреслив полковник армії США у відставці.

Кремль згодний, щоб сили НАТО були на іншому боці кордону, бо тоді очевидно, що Альянсу не втручатиметься. Доведеться спершу отримати погодження за 5 статтею, а після цього всі країни-члени НАТО мають це погодити. Відповідно пройдуть місяці перш ніж хтось відреагує.

Єдиний спосіб гарантувати справжній мир – розмістити сили Альянсу на оборонних позиціях в Україні. Звісно, Росія категорично проти цього, але Захід має продовжувати наполягати, якщо хоче довготривалого миру.

Зверніть увагу! У першій версії мирного плану Трампа мовилось про те, що Україна ніколи не вступати в НАТО. Присутність американських військ на нашій території Трамп також завжди відкидав. Зі свого боку Україна продовжує наполягати на конституційному праві стати членом Альянсу.

