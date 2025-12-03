Про це повідомив речник Кремля пропагандистському росЗМІ "РИА Новости", передає 24 Канал.

Що кажуть у Кремлі про перемир'я?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядала новорічне перемир'я на фронті. Він зазначив, що наразі відбувається "зовсім інший процес", проте не пояснив, що саме мав на увазі.

Поки про це не йшлося, зараз іде інший зовсім процес,

– сказали у Кремлі.

Його слова пролунали після зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Нагадаємо, тривалі переговори в Москві завершились вночі 2 грудня.

Які результати переговорів у Москві?