Об этом сообщил представитель Кремля пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", передает 24 Канал.
Что говорят в Кремле о перемирии?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривала новогоднее перемирие на фронте. Он отметил, что сейчас происходит "совсем другой процесс", однако не объяснил, что именно имел в виду.
Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс,
– сказали в Кремле.
Его слова прозвучали после встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Напомним, длительные переговоры в Москве завершились ночью 2 декабря.
Какие результаты переговоров в Москве?
После встречи советник Путина Ушаков заявил, что разговор между российским диктатором и Уиткоффом прошла "полезно и конструктивно". По его словам, они обсуждали несколько мирных планов.
Сейчас Москва и Вашингтон договорились не раскрывать детали встречи, но, как сообщил Ушаков, готовы к совместным шагам для достижения мира.
После СМИ сообщили, об отмене запланированных переговоров Уиткоффа, Кушнера и Зеленского в Брюсселе. А Россия утверждает, что после встречи с Путиным американские представители якобы пообещали не ехать в Киев.