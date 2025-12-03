Об этом сообщил представитель Кремля пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", передает 24 Канал.

Смотрите также Через "мирные переговоры" хотят достичь своих целей: Песков очертил позицию Кремля

Что говорят в Кремле о перемирии?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривала новогоднее перемирие на фронте. Он отметил, что сейчас происходит "совсем другой процесс", однако не объяснил, что именно имел в виду.

Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс,

– сказали в Кремле.

Его слова прозвучали после встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Напомним, длительные переговоры в Москве завершились ночью 2 декабря.

Какие результаты переговоров в Москве?