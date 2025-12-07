Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що іншого варіанту немає. Володимиру Путіну не вдається змусити Україну до капітуляції.
На які дії готові у США щодо Кремля?
Трампу важливо показати своїй партії та загалом американському суспільству, що він не прагне капітуляції України. Для цього доведеться піти на певні кроки й натиснути на Путіна.
Ми не знаємо, які є підводні камені та про що Путін 5 годин говорив з представниками Трампа. Цілком можливо вся розмова не стосувалася лише російсько-української війни.
Зверніть увагу! Володимир Путін назвав цю зустріч "дуже корисною", але додав, що Росія все-таки не погоджується з деякими пунктами мирного плану. Диктатор наголосив, що окупанти буцімто "захоплять весь Донбас та Новоросію будь-яким шляхом".
"Ймовірно, американцям під час зустрічі також розповідали скільки вони можуть заробити, співпрацюючи з Росією. Для США – це принципова історія. Трамп і все його оточення є капіталістами. Вони хочуть збагатитися за будь-яку ціну", – зауважив політолог.
Саме тому від них можна очікувати чого завгодно. Якщо росіяни знову обіцяють їм велику вигоду, то вони на це поведуться.
Останні новини про мирні переговори
- Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що є два питання, які перешкоджають укладенню мирної угоди. Він виокремив територіальні аспекти та контроль над Запорізькою АЕС. За словами посадовця, ми перебуваємо на "останніх 10 метрах до врегулювання війни".
- Західні ЗМІ, з посиланням на свої джерела, підтверджують, що найскладніші переговори тривають щодо територіальних питань і гарантій безпеки. Росія продовжує наполягати на тому, щоб Збройні Сили України покинули всю Донеччину. У США шукають нові ідеї, щоб зрушити переговори з місця.
- Володимир Зеленський продовжує регулярні переговори з посланцями Трампа. Зокрема під час останньої телефонної розмови вони обговорили ключові аспекти, які дозволять закінчити війну та гарантують захист від третього нападу Росії. Президент додав, що Україна налаштована на результат, але Кремль знову не дотримується обіцянок.