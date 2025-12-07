Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що іншого варіанту немає. Володимиру Путіну не вдається змусити Україну до капітуляції.

На які дії готові у США щодо Кремля?

Трампу важливо показати своїй партії та загалом американському суспільству, що він не прагне капітуляції України. Для цього доведеться піти на певні кроки й натиснути на Путіна.

Ми не знаємо, які є підводні камені та про що Путін 5 годин говорив з представниками Трампа. Цілком можливо вся розмова не стосувалася лише російсько-української війни.

Зверніть увагу! Володимир Путін назвав цю зустріч "дуже корисною", але додав, що Росія все-таки не погоджується з деякими пунктами мирного плану. Диктатор наголосив, що окупанти буцімто "захоплять весь Донбас та Новоросію будь-яким шляхом".

"Ймовірно, американцям під час зустрічі також розповідали скільки вони можуть заробити, співпрацюючи з Росією. Для США – це принципова історія. Трамп і все його оточення є капіталістами. Вони хочуть збагатитися за будь-яку ціну", – зауважив політолог.

Саме тому від них можна очікувати чого завгодно. Якщо росіяни знову обіцяють їм велику вигоду, то вони на це поведуться.

