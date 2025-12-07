Тож незабаром деякі політики вирушать на переговори за океан. Що могло б бути головною метою Європи – розповіли в Bloomberg, передає 24 Канал.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Як у Європі оцінили мирний план США?

За даними видання, головною метою Європи є уникнення ситуації, в якій "ослаблений" Володимир Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу та погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки.

Європейські чиновники стверджують, що це не буде справедливим миром і лише сприятиме подальшому розгортанню війни з Росією.

Окрім того, багато хто з них втратив довіру до перемовників Дональда Трампа після розкриття ЗМІ інформації про те, що спецпосланець Стів Віткофф нібито радив росіянам спосіб піднести американському президентові план щодо України.

Водночас США у своїй Стратегії національної безпеки заявили, що Європа "має нереалістичні очікування щодо війни", і висловили занепокоєння, що континент страждає від "відсутності впевненості в собі", яка найбільше проявляється в його відносинах з Росією.

Європейські дипломати іноді порівнюють управління політикою Трампа щодо України з катанням на американських гірках. Зараз вони спостерігають особливо різке зниження,

– зауважили в Bloomberg.

Наразі політики дотримуються тактики публічного схвалення американських зусиль, сподіваючись, що Володимир Путін їх зірве. "Цей підхід проходить випробування на межі своїх можливостей", – додали журналісти.

Окрім того, колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман застеріг – існує ризик, що США відмовляться від участі в мирному врегулюванні та перекладуть його на плечі Європи.

Що відомо про питання Донбасу?