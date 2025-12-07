Тож незабаром деякі політики вирушать на переговори за океан. Що могло б бути головною метою Європи – розповіли в Bloomberg, передає 24 Канал.
Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Як у Європі оцінили мирний план США?
За даними видання, головною метою Європи є уникнення ситуації, в якій "ослаблений" Володимир Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу та погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки.
Європейські чиновники стверджують, що це не буде справедливим миром і лише сприятиме подальшому розгортанню війни з Росією.
Окрім того, багато хто з них втратив довіру до перемовників Дональда Трампа після розкриття ЗМІ інформації про те, що спецпосланець Стів Віткофф нібито радив росіянам спосіб піднести американському президентові план щодо України.
Водночас США у своїй Стратегії національної безпеки заявили, що Європа "має нереалістичні очікування щодо війни", і висловили занепокоєння, що континент страждає від "відсутності впевненості в собі", яка найбільше проявляється в його відносинах з Росією.
Європейські дипломати іноді порівнюють управління політикою Трампа щодо України з катанням на американських гірках. Зараз вони спостерігають особливо різке зниження,
– зауважили в Bloomberg.
Наразі політики дотримуються тактики публічного схвалення американських зусиль, сподіваючись, що Володимир Путін їх зірве. "Цей підхід проходить випробування на межі своїх можливостей", – додали журналісти.
Окрім того, колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман застеріг – існує ризик, що США відмовляться від участі в мирному врегулюванні та перекладуть його на плечі Європи.
Що відомо про питання Донбасу?
Напередодні в Axios писали про "дуже складну" розмову Зеленського з радниками Трампа. Насамперед вона стосувалася питання територій, адже Росія досі вимагає собі Донецьку область.
Американський спецпредставник Кіт Келлог також назвав територіальні аспекти серед проблем, що гальмують підписання мирної угоди вже "на останніх 10 метрах".
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог і проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський розповів, що Путін бачить непорозуміння між США та Європою, тому намагається тягнути час на свою користь.