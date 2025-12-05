Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, додавши, що в ЗМІ шириться інформація про те, що Росія начебто обговорює з США певні бенефіти, напрацювання Дмитрієва щодо російських корисних копалин, спільні проєкти.

Путін затягуватиме час: на що він сподівається?

Зараз стратегія росіян полягає у тому, аби зібрати собі всі вершки, а тоді сказати, що саме за певної конфігурації вони погодяться сідати за стіл переговорів. Кремль може озвучити американцям, що є декілька "червоних ліній" для них, які пов'язані з питаннями вступу України до НАТО, виходу ЗСУ з Донеччини, заморожених російських активів. Зі слів політолога, Росія може вказати, що ці положення для неї критичні, але якщо вона буде бачити для себе певні бенефіти, тоді почне переговори.

Як тільки ця фраза прозвучить, то Україна мала б відчути на собі значний тиск. Якщо ми цього не побачимо, це означатиме, що чіткої домовленості у США з росіянами немає,

– пояснив Шеренговський.

Політолог зазначив, що Путін сьогодні думає, що час грає на його користь. Зі слів Шеренговського, він бачить, що між США та Європою є непорозуміння, теплі відносини все більше руйнуються. Тому сьогодні російський диктатор намагається не поспішати, тягнути час.

"Путін очевидно вважає, що корупційний скандал в Україні, відставка голови ОПУ може запустити певні цикли. Він думає, що може зачекати, нічого не втрачає від затягування переговорів. Якщо вони затягуватимуться, але він буде показувати, що готовий, то це буде гра йому на руку. Якщо раптом справи підуть дуже погано, то йому тже нічого не заважатиме сісти за стіл переговорів і дебатувати", – озвучив Шеренговський.

Як Росія коментує переговори з США?