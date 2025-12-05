Громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що Конгрес повинен взяти ініціативу та змусити виконавчу владу діяти рішуче.

Дивіться також: Венс заінтригував "хорошими новинами" щодо закінчення війни в Україні

Чому Трамп дозволяє Путіну диктувати умови?

Провал переговорів сильно вдарив по репутації Трампа і його партії. Росія тим часом подає сигнал, що готова продовжувати переговори, намагаючись створити ілюзію конструктивності.

Зверніть увагу! Росія і США домовилися не розголошувати суть переговорів, але готові продовжити спільну роботу для досягнення миру.

"Путін одночасно заспокоює Трампа обіцянками про переговори та продовжує атакувати Україну всіма доступними засобами – він грає в мир і веде війну паралельно", – сказав Пінкус.

Російський лідер намагається видати невеликі просування на фронті за "перемоги" й демонструє їх Трампу.

"Я злий навіть на свою партію. Бо наші обіцяні санкції вже покрилися шаром пилу на столі. Усі зараз тиснуть на Ліндсі Грема, автора цих санкцій, але він мовчить", – сказав Пінкус.

Американські законодавці раніше намагалися не псувати стосунки з Трампом і не створювати розкол у республіканській партії.

Але далі відступати нікуди. Путін вже диктує свою політику. Ганебно бачити, як Америка йде на поступки та продовжує спілкуватись з бандитом. Путін вже відкрито погрожує Європі. Ми не повинні бути відокремлені від Європи. Це мрія Путіна розділити Америку від Європи,

– підкреслив Пінкус.

Що відомо про позицію Європи щодо мирних переговорів?