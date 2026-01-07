Ключовим залишається досягнення прогресу у мирних переговорах. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про зміни в законодавстві?
Глава держави пояснив, що терміни організації виборів та можливі зміни до виборчого кодексу або закону про референдум напряму пов'язані з досягненням домовленостей у січні, зокрема щодо 20 пунктів мирного плану.
Зеленський також наголосив, що поряд із мирним планом ведеться робота щодо гарантій безпеки від США, а підсумкові домовленості мають бути закріплені підписом президента Дональда Трампа. Президент України додав, що точні терміни виборів визначатимуться лише після отримання конкретних результатів переговорів.
Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві,
– сказав президент.
Зеленський також зазначив, що багато залежить від депутатів, які мають показати конкретні результати своєї роботи над змінами до виборчого законодавства, виборчого кодексу та інших відповідних нормативних актів, а також над оновленням закону про референдум.
Що відомо про 20 пунктів мирного плану?
Президент Володимир Зеленський вперше представив версію документа із 20 пунктів і назвав його "базовим документом про закінчення війни". Втім, крім базового документа, є також окремі додатки за напрямками.
Документ підтверджує суверенітет України, встановлює беззаперечну політику ненападу з боку Росії та закріплює чисельність Збройних сил України на рівні 800 тисяч у мирний час. Крім того, Україна отримує міцні гарантії безпеки від союзників, а порушення домовленостей тягне за собою військову відповідь та санкції.
Складними питаннями у мирному договорі залишаються території та ЗАЕС. Робота над їх розв'язанням триває, зокрема під час зустрічі у Парижі.