Ключевым остается достижение прогресса в мирных переговорах. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также "Не скажу": Зеленский прокомментировал будущую должность для Дмитрия Кулебы
Что сказал Зеленский об изменениях в законодательстве?
Глава государства объяснил, что сроки организации выборов и возможные изменения в избирательный кодекс или закон о референдуме напрямую связаны с достижением договоренностей в январе, в частности по 20 пунктам мирного плана.
Зеленский также отметил, что наряду с мирным планом ведется работа по гарантиям безопасности от США, а итоговые договоренности должны быть закреплены подписью президента Дональда Трампа. Президент Украины добавил, что точные сроки выборов будут определяться только после получения конкретных результатов переговоров.
Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве,
– сказал президент.
Зеленский также отметил, что многое зависит от депутатов, которые должны показать конкретные результаты своей работы над изменениями в избирательное законодательство, избирательного кодекса и других соответствующих нормативных актов, а также над обновлением закона о референдуме.
Что известно о 20 пунктах мирного плана?
Президент Владимир Зеленский впервые представил версию документа из 20 пунктов и назвал его "базовым документом об окончании войны". Впрочем, кроме базового документа, также отдельные приложения по направлениям.
Документ подтверждает суверенитет Украины, устанавливает беспрекословную политику ненападения со стороны России и закрепляет численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч в мирное время. Кроме того, Украина получает прочные гарантии безопасности от союзников, а нарушение договоренностей влечет за собой военный ответ и санкции.
Сложными вопросами в мирном договоре остаются территории и ЗАЭС. Работа над их решением продолжается, в частности во время встречи в Париже.