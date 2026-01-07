Решение о том, куда назначат Кулебу – еще не принято. Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что известно о будущей должности Кулебы?
Владимир Зеленский отказался комментировать назначение бывшего главы МИД на новую должность. На вопрос журналистов он ответил коротко – "Не скажу".
О том, что Дмитрий Кулеба возвращается президент Украины сообщил ранее. Глава государства отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие направления взаимодействия. В то же время президент не уточнил, на какую именно должность может быть назначен бывший глава МИД.
В СМИ сообщают, что Кулебу могут рассматривать на должность главы Службы внешней разведки Украины. Однако, Владимир Зеленский еще продолжает выбирать главу ведомства. Выбор будет зависеть от выбранного подхода к развитию службы.
Напомним! 5 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел, которую он занимал в течение четырех лет. Свою карьеру он начал в структуре МИД Украины, где работал на различных дипломатических должностях.
Что известно о других назначениях Зеленского?
В начале года Владимир Зеленский провел кадровые перестановки. Новым главой Офиса Президента Украины стал экс-глава ГУР Кирилл Буданов, а должность главы разведки занял Олег Иващенко.
В ОП также назначили Сергея Кислицу первым заместителем руководителя. Советником по вопросам экономического развития стала Христя Фриланд.
Изменения произошли и в СБУ. Василий Малюк оставил должность и перешел на другое направление работы в ведомстве, а временным главой Службы безопасности Украины назначили Евгения Хмару.